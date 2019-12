Noro-Viren sind hochinfektiös. Laut Robert-Koch-Institut reichen bereits 10 bis 100 Partikel für eine Ansteckung aus. Betroffene leiden an Bauchschmerzen, bekommen heftigen Durchfall und müssen sich schwallartig übergeben. Dadurch scheiden sie neue Erreger aus. Bleiben kleinste Rückstände der Mikroorganismen an den Händen zurück, verteilen Erkrankte die Keime rasch auf Oberflächen wie Türklinken oder Armaturen. Von dort gelangen die Viren auf die Hände anderer, neuer Wirte. Daher kommt es häufig zu Ausbruchswellen, wo Menschen gemeinsam Toiletten oder Küchen nutzen: In Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern, aber auch in der Gastronomie. Ähnlich wie bei Erkältungen oder Grippe sind die Wintermonate Oktober bis März der Hauptzeitraum für Noro-Viren.