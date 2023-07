Streitfrage Richtig Lüften bei Hitze: Fenster öffnen, schließen - oder Durchzug?

Hauptinhalt

Morgens und abends lüften, tagsüber die Fenster geschlossen halten und abdunkeln - so lautet der am häufigsten zitierte Ratschlag zum Umgang mit der Sommerhitze in den eigenen vier Wänden. Den hat Wetterexperte Jörg Kachelmann bereits vor Jahren zynisch widerlegt. Aber was ist nun eigentlich richtig?