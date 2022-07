Hitzewelle Kühle Wohnung trotz Sommerhitze: 7 Tipps für Hausbesitzer

Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt - Abhilfe schaffen kann ein effektiver Wärmeschutz. Denn der sorgt dafür, dass in den eigenen vier Wänden möglichst wenig Energie verloren geht und es bei großer Hitze in der Wohnung angenehm kühl bleibt. Was können Haus- und Eigenheimbesitzer außerdem tun, um die Hitze aus Haus und Wohnung zu verbannen? Sieben BRISANTE Tipps.