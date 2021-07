Das "Fränkische Seenland" ist ein Gebiet mit künstlichen Seen etwa 50 Kilometer südwestlich von Nürnberg. Es wurde zwischen 1975 und 2000 angelegt. Was steckt hinter dem Wandel von der landwirtschaftlich geprägten zur Wassertourismus-Region? Die sinkende Wasserqualität in den 60- und 70er-Jahren und der enorme Bedarf von Fabriken und Kraftwerken geben den Ausschlag für die Idee, aus dem wasserreichen Süden Wasser gen Norden, also Franken, umzuleiten. Für die Wasserlandschaft wurden 30 Quadratkilometer Wald- und Ackerfläche aufgegeben. Inzwischen sind die Seen eine beliebte Ausflugsregion und ein komplett eigener Wirtschaftssektor. Bildrechte: imago images / imagebroker