Unwetter-Serie in Deutschland Vorsorge und richtiges Verhalten: Was tun bei Hochwasser?

Heftige Unwettern und Dauerregen haben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt - und zahlreiche Menschen das Leben gekostet. Was kann man tun, um gegen dergleiche Naturkatastrophen zumindest ansatzweise gewappnet zu sein? Wie schützt man seine Mitmenschen, sich selbst und sein Hab und Gut? Und was ist zu tun, wenn sich die Wassermassen endlich zurückziehen? Ein Überblick.