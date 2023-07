Jedoch ist Hodenkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern zwischen 20 und 40. Eine Altersspanne, in die die meisten aktiven Fußballspieler hineinfallen. Außerdem müssen sie sich regelmäßigen Checks unterziehen - Tumore werden daher rasch erkannt. In Deutschland erkranken jährlich etwa 4.500 Männer neu an Hodenkrebs.

Tasten Sie jeden Hoden einzeln auf der Vorder- und Rückseite ab. Halten Sie den Hodensack dabei am besten mit beiden Handflächen. So können Daumen und Zeigefinger beider Hände für das Abtasten benutzt werden. Rollen Sie den Hoden am besten zwischen dem Daumen und den Fingern hin und her.