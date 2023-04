Viele Urlauber sind derzeit auf der Suche nach einer passenden Unterkunft für den Sommerurlaub. Doch weil bei vielen das Geld nicht mehr so locker sitzt, kommt immer öfter die Frage auf: Hotel oder Ferienwohnung? Auch wenn die meisten Reisenden Hotels bevorzugen, gibt es auch eine große Nachfrage nach Ferienwohnungen. Mit diesen fünf Tipps finden Sie die perfekte Unterkunft!

1. Platz und Flexibilität

Wer sich für seinen Urlaub für eine Ferienwohnung entscheidet, hat den großen Vorteil der Flexibilität auf seiner Seite. In einer Wohnung oder einem Haus gibt es mehr Platz und Möglichkeiten, die Urlaubszeit nach Belieben zu gestalten, als in einem Hotel. Man kann kochen, fernsehen, entspannen und essen, wie und wann man möchte, da man sich an keine festen Essenszeiten halten muss. Oftmals gibt es sogar einen eigenen Arbeitsbereich mit WLAN, durch den ein längerer Aufenthalt mit Arbeitstagen möglich ist. Ferienhäuser bieten sich vor allem für Gruppen oder Familien an, da sie oftmals mehr Platz für weniger Geld bieten. Bildrechte: dpa

Allerdings hat man bei einer Ferienwohnung oftmals den Nachteil, dass auch der tägliche Haushalt (Müll wegbringen, abwaschen, kochen etc.) anfällt. In einem Hotel hat man den Vorteil, dass meistens die Möglichkeit einer täglichen Zimmerreinigigung angeboten wird. Außerdem kann man sich beim Buchen einer Halb- oder Vollpension mal keine Gedanken um das Frühstück oder das Abendessen machen.

2. Kosten & Privatsphäre

Besonders für Urlauber, die mit ihrer Familie oder mehreren Personen verreisen, haben Ferienwohnungen oder Ferienhäuser den großen Vorteil, dass sie oft günstiger als ein Hotelzimmer sind. Im Gegensatz zum Hotelzimmer kann man sich eine Wohnung oder ein Haus mit mehreren Gästen teilen - und kann vor allem mit Kindern auch die Vorteile eines eigenen Gartens oder einer Terrasse genießen.

Auch in Sachen Preis schlägt die Ferienwohnung das Hotelzimmer. So hat das Onlineportal "Traum Ferienwohnungen" im Sommer 2022 insgesamt 116.000 Angebote in 64 europäischen Reisezielen ermittelt und miteinander verglichen. Herausgekommen ist dabei, dass Reisende für Ferienwohnungen im Schnitt 500 Euro weniger pro Woche zahlen, als für einen gleich langen Aufenthalt in einem Hotel. Ganz besonders groß ist der Preisunterschied bei Unterkünften am Bodensee. Der durchschnittliche Preis für eine Ferienwohnung liegt da bei knapp 800 Euro pro Woche. Für ein Hotelzimmer müssen hingegen 2646 Euro gezahlt werden, so das Onlineportal.

3. Kinder & Haustiere

Wer mit Kindern oder Haustieren verreist, hat oft ganz eigene Vorstellungen einer perfekten Unterkunft. Zwar ist auch in vielen Hotels auf Anfrage das Mitbringen von Hund oder Katze erlaubt, dennoch ist es gerade im Sommer für Familien und Haustierbesitzer entspannt, wenn zu der Ferienwohnung oder zum Haus ein eigener kleiner Garten gehört. Kinder und Hunde können sich hier schon nach dem Aufstehen austoben, ohne dass die Eltern oder Besitzer zum Beispiel direkt an den Strand müssen.



Ein großer Vorteil von vielen Hotels sind aber private, bewachte oder überdachte Poollandschaften, in denen Familien mit Kindern auch bei schlechtem Wetter die Urlaubszeit genießen können. Hier sollten sich Urlauber also genau fragen, welche persönlichen Anforderungen es gibt - und danach entscheiden. Für Hundebesitzer ist es von Vorteil, eine Unterkunft in der Nähe von offiziellen Hundestränden oder mit einem eingezäunten Garten zu suchen. Bildrechte: dpa

4. Authentische Erfahrung

Sowohl Ferienwohnungen als auch Hotels können in einem belebten Stadtteil liegen. Allerdings kann eine Ferienwohnung eine authentischere Erfahrung bieten als ein Hotel. Urlauber können in einem Wohngebiet wohnen und die lokale Kultur und das Leben der Einheimischen erleben. Durch die Küche und einen Kühlschrank haben sie zudem die Möglichkeit, lokale Lebensmittel zu kaufen und diese in der Ferienwohnung, wann immer sie wollen, selbst zuzubereiten.

Gleichzeitig hat man sowohl mit einer Ferienwohnung als auch mit einem Hotelzimmer die Möglichkeit, die Restaurants und Bars in der Umgebung auszukundschaften und authentische Gerichte zu probieren.

5. Individuelle Gestaltung & gute Lage

Eine Ferienwohnung kann Urlaubern das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Durch eine individuelle Gestaltung oder einen einzigartigen Stil kann man ein gemietetes Objekt den eigenen Wünschen und Bedürfnissen enstprechend auswählen. Hotelzimmer sind oftmals zwar mit dem Nötigsten ausgestattet, können aber nur selten mit Persönlichkeit glänzen. Wer auch im Urlaub arbeiten muss, sollte sich nach einer Unterkunft mit einem Arbeitsbereich und WLAN umsehen. Bildrechte: dpa

Hat man sich für eine Art der Unterkunft entschieden, gibt es bei der Suche ein paar wichtige Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst sollten Urlauber den Standort und die Umgebung des Hotels oder der Ferienwohnung sorgfältig prüfen. Dabei sollte man auch überlegen, ob die Unterkunft in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants liegen soll. Wer mit Kindern oder Haustieren reist, sollte nach Spielplätzen oder nahegelegenen Hundestränden Ausschau halten.