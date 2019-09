Norwegische Hundekrankheit jetzt auch in Deutschland?

Jetzt ist es in Deutschland zu einem Todesfall gekommen, der mit den norwegischen Fällen vergleichbar ist: in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. In Norwegen war die Halterin des verstorbenen Tieres nach eigener Aussage nicht. Dennoch sei die Bakteriengattung Providencia alcalifaciens bei dem betroffenen Tier nachgewiesen worden. Darüber hinaus seien in einer Veterinärpraxis in Bad Oldesloe mehrere Tiere mit entsprechenden Symptomen behandelt worden. Ein Internet-Gerücht? Zumindest eine von vier in Bad Oldesloe ansässigen Praxen dementiert.