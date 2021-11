Wer einen langhaarigen Hund hat, kennt das Problem. Haart der Hund ab, liegt die Wohnung voller Haarflocken und beim Auskämmen kommen Berge von Unterwolle zum Vorschein. Zum Wegwerfen ist die viel zu schade. Denn bei Hunde- und auch Katzenwolle handelt es sich um einen reinen Naturstoff. Zudem ist die Wolle kuschelig weich, kratzt nicht und hat vor allem im Winter eine angenehm wärmende Eigenschaft. Hundewolle soll bis zu 80 Prozent wärmer als etwa Schafwolle sein - und so weich wie Angora.

Die ausgekämmte Unterwolle von Hund oder Katze sollte locker in einem Karton, einer Papiertüte oder einem alten Kopfkissenbezug gesammelt werden. Keinesfalls in einer Plastiktüte! Wichtig ist, dass die Haare atmen können, sonst beginnen sie zu müffeln und können klumpen.



Empfehlenswert ist es, zu den Haaren ein Lavendelsäckchen oder ein Stück Schafmilchseife zu legen. Das sorgt für einen angenehmen Duft und hält Ungeziefer fern.



UND: Flink zum Rasierer zu greifen ist keine Lösung. Die Wolle muss tatsächlich ausgekämmt worden sein. Denn geschnittenes Haar lässt sich in der Regel nicht verspinnen. Außerdem sollte das zu verspinnende Tierhaar mindestens drei Zentimeter lang sein.