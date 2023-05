Alte, kranke Hunde haben oft wenig Chancen, aus dem Tierheim adoptiert zu werden. Viel öfter fällt die Wahl auf junge und vitale Hunde. Wer selbst einen Junghund aus dem Tierheim adoptiert hat, muss deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Nicht jeder kann mit älteren und gebrechlichen Hunden umgehen. Sie verlangen eine ganz andere Pflege. Stephanie Badura kann das. Seit 2014 betreibt sie "Stevie's Hundesenioren-Hospiz" in Heideblick in Brandenburg. Namensgeber und Inspiration war ihr eigener, mittlerweile verstorbener Vierbeiner.

Hundehospize sind vom Veterinäramt geprüft und nach §11 Tierschutzgesetz zugelassen. Wie viele Hundehospize es in Deutschland gibt, ist nicht klar. Eine Statistik gibt es laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nicht (dieses Ministerium verwaltet das Veterinärwesen in Deutschland). Doch letztendlich sind es zu wenige. Denn vor allem als Unterstützung für Tierheime sind Hundehospize enorm wichtig, da Erstere ohnehin schon stark überlastet sind.



Die Arbeit von Tierheimen und -hospizen geht Hand in Hand: Während in Tierheimen Hunde vermittelt werden, werden sie in Hospizen auf ihre letzten Tage versorgt und begleitet.