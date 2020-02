Der beste Schutz vor Infektionen ist, Krankheitserreger NICHT weiterzuverbreiten. Das gelingt am besten, wenn sich alle an die gleichen Hygieneregeln halten. Da sich viele Erreger durch direkten Kontakt über die Hände verbreiten, ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen allererste Pflicht! Handtücher, Waschlappen und Hygieneartikel wie Zahnbürsten sollten stets von nur EINER Person verwendet werden. Hilfreich ist außerdem ein sauberes Wohnumfeld. Übliche Haushaltsreiniger sind dafür ausreichend. Spezielle Desinfektionsmittel können erforderlich sein, wenn ein Angehöriger eine ansteckende Krankheit oder eine Abwehrschwäche hat. Erkundigen Sie sich dazu bei Ihrem Arzt! Die meisten Erreger überleben Temperaturen über 60°C NICHT. Deshalb sollten Geschirr und Wäsche regelmäßig auch bei höheren Temperaturen gewaschen werden.

Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung gelangen. Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, igilt als höflich. Aus gesundheitlicher Sicht ist es alles andere als sinnvoll. Denn dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände - und können anschließend über gemeinsam benutzte Gegenstände oder beim Hände schütteln an andere weitergereicht werden.



Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, sollten folgende Husten- und Nies-Etikette beachtet werden: