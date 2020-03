Bei trockenen Schleimhäuten in Nasenhöhlen und Rachen können Erkältungsviren leicht in den Körper eintreten. Deshalb ist es besonders wichtig, die Schleimhäute feucht zu halten - entweder bei einem Spaziergang an der frischen Luft oder mit Grünpflanzen oder speziellen Raumluftbefeuchtern in Innenräumen. Bei trockener Heizungsluft reicht oft auch ein feuchtes Handtuch, um das Klima im Zimmer zu verbessern.