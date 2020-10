Masern: Die hochansteckende Krankheit überträgt ihre Viren per Tröpfcheninfektion. Die Krankheit galt unter Ärzten lange Zeit als "Spielart der Pocken". Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gab es Versuche, eine Immunisierung gegen die Masern zu entwickeln, aber erst 1963 wurde in den USA ein erster Impfstoff zugelassen. In Deutschland wird zwar schon in den 60er-Jahren gegen Masern geimpft, aber erst im Mai 1976 empfiehlt die Ständige Impfkomission die Masernlebendimpfung für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK