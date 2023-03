Für die Einreise in bestimmte Länder sind zudem bestimmte Pflichtimpfungen nötig. In den Vereinigten Staaten (USA) ist derzeit zum Beispiel noch ein Nachweis über eine vollständige Corona-Grundimmunisierung nötig. Vollständig bedeutet in dem Zusammenhang, dass mindestens zwei Impfungen mit einem Impfstoff, der in den USA anerkannt ist, also beispielsweise von Moderna oder Biontech/Pfizer, durchgeführt wurden. Es wird generell dazu geraten, rechtzeitig an das Thema Impfen zu denken, damit es bei oder kurz vor der Abreise nicht zu unschönen Überraschungen kommt.

Für einige Länder sind bestimmte Impfungen für die Einreise erforderlich. In den USA z.B. eine vollständige Corona-Grundimmunisierung.(Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / ANP