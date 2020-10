Fitness-Queen trifft Pop-Star Mit diesen Tipps macht Influencerin Pamela Reif jeden fit

Hauptinhalt

Influencerin Pamela Reif ist bekannt für ihren Fitness-Lifestyle. Ihre Tipps gibt sie natürlich an andere weiter - auch an Stars. Shooting-Star Joel Corry kommt bei einem exklusiven Workout ordentlich ins Schwitzen. Aber auch Ernährung gehört dazu. BRISANT hat in ihrem Kochbuch geblättert und ein paar tolle Rezepte rausgesucht.