Statt Diät Mit Intervallfasten abnehmen? Diese Methoden gibt es

Beim Intervallsfasten, auch intermittierendes Fasten, verzichtet man entweder stunden- oder tageweise auf Essen. In der Zeit, in der die Fastenden keine Nahrung zu sich nehmen, trinken sie nur Wasser oder ungesüßten Tee. In der fastenfreien Zeit ernähren sie sich wie gewohnt. Dann kann auch die ein oder andere Leckerei verzehrt werden, ohne, dass sie direkt auf die Hüften wandert.

Die wohl bekannteste Methode ist das 16:8-Prinzip. Dabei darf man innerhalb von acht Stunden ganz normal essen, worauf man Lust hat. In dem Zeitraum werden meist zwei Mahlzeiten gegessen. Eine Mahlzeit am Tag wird weggelassen. Ob das nun Frühstück oder Abendbrot sind, bleibt jedem selbst überlassen.

Bei der 5:2-Methode ernähren sich die Fastenden an fünf Tagen der Woche wie gewohnt. An den anderen beiden Tagen wird die Energiezufuhr bei Frauen auf 500 bis 800 und bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien runtergeschraubt.

Diese Methode wird auch alternierendes Fasten oder Alternate-Day-Fasting genannt. Hier wechseln sich normale Esstage und Fastentage ab. An den Tagen, an denen gefastet wird, reduzieren die Fastenden ihre Nahrungszufuhr auf etwa 25 Prozent.

Trotz der positiven Effekte ist Intervallfasten nicht unbedenklich. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, besonders Frauen, kann es Essstörungen fördern. Das zeigt eine Studie aus Kanada aus dem Jahr 2021 mit mehr als 2.700 Teilnehmenden.



Insbesondere bei Frauen zeigten sich ungesunde Einstellungen und Verhaltensweisen wie Überessen und die Nutzung von Abführmitteln im Zusammenhang mit Intervallfasten. Die Forschung steht in diesem Bereich allerdings noch am Anfang. Um Hintergründe und Zusammenhänge besser zu erkennen, bedarf es weiterer Studien.



Auch Menschen mit Vorerkrankungen sollten beim Intervallfasten vorsichtig sein. Personen mit niedrigem Blutdruck, Stoffwechselerkrankungen, chronischen Krankheiten, Krebserkrankungen und Menschen in hohem Alter sollten sich vorab von einem Arzt beraten lassen. Für Schwangere, in der Stillzeit und bei Migräne ist Intervallfasten nicht geeignet.



BRISANT/tk.de/bzfe.de/ndr.de