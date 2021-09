Jamie Oliver: "Rezepte wie diese sind für mich wie kleine Abenteuer. Wunderbar frischen Fisch und Meeresfrüchte aufzutreiben und sie in einem fest verschlossenen Päckchen zu garen, verstärkt die Aromen und verspricht Spannung, denn jeder Gast bekommt die Schätze in einem eigenen Päckchen überreicht."

ZUTATEN (für 4 Personen)

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer (8 cm)

1 TL gemahlene Kurkuma

4 weißfleischige Fischfilets (à 125 g) mit Haut, geschuppt und entgrätet aus nachhaltigen Quellen

1 Stängel Zitronengras

2 Frühlingszwiebeln

1 frische grüne Chilischote

2 TL Sesamöl

3 EL salzreduzierte Sojasauce

2 Bio-Limetten 6 Kaffirlimettenblätter

1 Bund Koriandergrün (30 g)

1 Dose fettarme Kokosmilch (400 g)

4 rohe Jakobsmuscheln mit Rogen (Corail), geputzt, aus nachhaltigen Quellen

4 große rohe Riesengarnelen, ungeschält, aus nachhaltigen Quellen

2 Köpfe Pak Choi

Olivenöl

1 großes Ei aus Freilandhaltung

VORBEREITEN

Am Vortag Knoblauch und Ingwer schälen. Eine Knoblauchzehe in den Mörser geben. Die Hälfte des Ingwers in Scheiben schneiden, mit der Kurkuma und 1 kleinen Prise Meersalz hinzufügen und alles zerstoßen. Den Fisch damit bestreichen und zugedeckt über Nacht kalt stellen.



Das Zitronengras andrücken, die äußere Schicht entfernen, das Innere und die Frühlingszwiebeln putzen. Die Chilischote entkernen. Alles mit dem restlichen Knoblauch und Ingwer grob hacken. Mit Sesamöl, Sojasauce und Limettenschale in den Mixer geben. Zwei Kaffirlimettenblätter dazuzupfen. Das Koriandergrün (Blätter und Stängel) hinzufügen. Die Kokosmilch dazugießen. Superglatt mixen, dann über Nacht kalt stellen.

AM TAG SELBST

Mit einem Messer in jede Jakobsmuschel ein Gittermuster ritzen. Die Garnelen schälen, Kopf und Schwanzflosse bleiben dran. Die Garnelen am Rücken entlang einschneiden und den Darm entfernen. Den Pak Choi längs halbieren. Vier Bögen Backpapier (50 × 50 cm) zur Hälfte zusammenfalten. Unter einen Bogen einen Teller schieben. Ein Viertel der Sauce in die Mitte gießen - der Teller sorgt dafür, dass nichts herausläuft. Zwei Pak-Choi-Viertel, ein Fischfilet, eine Garnele und ein Kaffirlimettenblatt daraufgeben und mit Olivenöl beträufeln. Das frei gebliebene Papier mit verquirltem Ei bestreichen und umschlagen. Den Rand sorgfältig verschließen. Auf diese Weise drei weitere Päckchen packen und auf ein Backblech legen.

ZUM SERVIEREN

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Das Blech mit den Päckchen bei starker Hitze 3 Minuten auf den Herd stellen, bis man ein Brutzeln hört, dann für 15 Minuten in den Ofen schieben. Die Päckchen auf Teller verteilen und mit Limettenspalten servieren.

VEGAN LOVE

Fisch und Meeresfrüchte in jedem Päckchen durch 125 g Seidentofu und 60 g Shiitake- oder Austernpilze ersetzen. Wasserkastanien aus der Dose würden sich auch gut machen. Zum bestreichen des Papiers anstelle von verquirltem Ei etwas Öl verwenden.

Exquisite Meeresfrüchte-Päckchen Bildrechte: Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together)_Levon Biss

ZUTATEN (für 4 Personen)

2 große Auberginen (à 400 g)

2 Sternanis Olivenöl

2 TL Sesam

2 EL Chilikonfitüre

2 EL Reisessig

2 TL salzreduzierte Sojasauce

AM TAG SELBST

Eine große beschichtete Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Die Auberginen längs halbieren, das Fruchtfleisch rautenförmig einschneiden, mit 2 cm Abstand zwischen den Schnitten. Mit der Hautseite nach unten zusammen mit 1/2 EL Olivenöl und 600 ml Wasser in die Pfanne geben. Sternanis, Sesam, Chilikonfitüre, Essig und Sojasauce hinzufügen. Zudecken und 20–30 Minuten köcheln lassen, bis das gesamte Wasser verdampft ist, die Aubergine durch und durch weich ist und die Chilikonfitüre eindickt. Vom Herd nehmen.

ZUM SERVIEREN

Die Auberginen bei mittlerer bis starker Hitze 5 Minuten aufwärmen; falls nötig, 1–2 Schuss Wasser hinzufügen, damit eine dickflüssige Sauce entsteht. Die Auberginen auf einer Servierplatte anrichten und ein bisschen abkühlen lassen – die Chilikonfitüre ist sehr heiß! Seidenweiche Auberginen Bildrechte: Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together)_Levon Biss

VORBEREITEN (für 4 Personen)

Am Vortag (oder am Tag selbst) 200 g Jasminreis in einem Topf mit kochend heißem Wasser bedecken und 8 Minuten garen. 100 g Vermicelli (dünne Reisnudeln) zerbrechen, in eine hitzebeständige Schüssel geben und mit kochend heißem Wasser bedecken. Reis und Nudeln kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Mit Saft und Schale von 1 Bio-Zitrone, 1 EL Sesamöl und 1 Prise Meersalz mischen. Mit 1 großen Ei verrühren. Einen beschichteten Topf (Durchmesser 20 cm) mit Öl ausreiben. Die Mischung gleichmäßig darin verteilen, den Topf mit Alufolie verschließen und über Nacht kalt stellen.



ZUM SERVIEREN

Den verschlossenen Topf bei schwacher Hitze 25 Minuten auf den Herd stellen, bis der Kuchen unten leicht gebräunt und knusprig und der Reis fluffig und richtig heiß ist. Vorsichtig auf eine Servierplatte stürzen.

VEGAN LOVE

Das Ei durch 2 EL pflanzlichen Joghurt ersetzen. Nudel-Reis-Kuchen Bildrechte: Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together)_Levon Biss

AM TAG SELBST (für 4 Personen)

1/2 Knoblauchzehe schälen, dann mit 1 frischen Vogelaugen- Chilischote, fast allen Blättern von 1/2 Bund Minze (15 g), 2 EL Erdnussbutter mit Stückchen, je 2 TL flüssigem Honig und Fischsauce und dem Saft von 4 Limetten in den Mixer geben. Glatt pürieren, zudecken und kalt stellen. 500 g gemischtes knackiges Gemüse, etwa Weißkohl, Chinakohl, Karotten, Radieschen, Gurke oder Knackerbsen, putzen und vorbereiten, sodass es später mit 1 kleinen Mango grob gerieben werden kann.

ZUM SERVIEREN

Gemüse und Mango grob reiben oder von Hand in feine Streifen schneiden. In eine große Servierschüssel geben, mit dem Dressing übergießen und durchheben. Die restlichen Minzeblätter auf den Salat zupfen.

VEGAN LOVE

Mit Ahornsirup anstelle von Honig und salzreduzierter Sojasauce statt Fischsauce. Regenbogen-Salat Bildrechte: Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together)_Levon Biss

