Der Begriff K.O.-Tropfen beinhaltet das englische Wort "Knockout" - und das steht für "Außer-Gefecht-Setzen". K.O.-Tropfen können unterschiedliche Substanzen sein.



Aktuell sind vor allem die Partydrogen GHB (GammaHydroxybuttersäure) bzw. GBL (Gamma-Butyrolacton) im Umlauf. Bekannter sind sie unter den Namen Liquid Ecstasy, Bottle, Liquid X, Fantasy, Soap, Liquid E oder auch Gamma. Verbreitet sind aber auch Mixturen aus den Wirkstoffen Benzodiazepinen, Chloralhydrat und Barbituraten.



Als Partydrogen werden die Mittel in der Regel freiwillig und wegen ihrer entspannenden und sexuell stimulierenden Wirkung konsumiert. Da sie farblos und kaum zu schmecken sind, können sie unbemerkt und in hohen Dosen Getränken oder Speisen beigemischt werden. Vor allem in alkoholischen und Mixgetränken sind K.O.-Tropfen meist nicht wahrnehmbar.

Lassen Sie Ihren Drink nicht längere Zeit unbeobachtet. Bildrechte: Colourbox