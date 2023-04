Die Zeitschrift "Öko-Test" hat in einem Test Kakaopulver verschiedener Anbieter getestet. Von insgesamt 16 getesteten Produkten konnte keiner mit einer guten Bewertung abschneiden. Zwei von ihnen wurden sogar mit "ungenügend" bewertet. Nur drei Produkte bekamen das Urteil "befriedigend" - die Bestnote in diesem Test.

Nicht nur, dass die Hauptzutat in den meisten Produkten Zucker ist, in vielen der getesteten Produkte konnten Schadstoffe in Form von Cadmium und gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen nachgewiesen werden. Des Weiteren kritisiert "Öko-Test" den teilweise deutlich zu hohen Zuckergehalt in den Produkten, gerade mit Blick auf die auf Kinder ausgelegte Optik der Kakaopulver.

Schadstoffe im Kakao

Cadmium ist ein Schwermetall, dass natürlich in der Erdkruste vorkommt. Dass Cadmium in der Kakaopflanze vorkommt, liegt wahrscheinlich an den cadmiumreichen vulkanischen Böden, auf denen die Kakaopflanze angebaut wird. Allerdings reichert sich das Schwermetall vor allem in Leber und Niere an und kann langfristig zur Schädigung der Organe führen.

Mineralölkohlenwasserstoff, also Mineralölbestandteile, können beispielsweise durch Schmierstoffe in Lebensmittel gelangen. Diese Schmierstoffe kommen vor allem in der Lebensmittelverpackung zu Einsatz und somit die Mineralölbestandteile in die Lebensmittel. Durch die Aufnahme von Mineralölbestandteilen kommt es im Körperfett zur Anreicherung dieser Substanz. Vor allem an Leber, Herzklappen und Lymphknoten können diese Anreicherungen zu Schäden führen.

Besonders schlecht beim Test schnitten die Kakaopulver der Hersteller Nestlé "Nesquik" und "Caribo Bio Trink Kakao" von Mount Hagen mit einem "ungenügend" ab. In beiden Produkten konnte jeweils ein erhöhter Mineralölkohlenwasserstoff-Anteil als auch Cadmium gefunden werden.