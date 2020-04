Podcast "Kekulés Corona-Kompass" Fragen zum Corona-Virus? Virologe Alexander Kekulé weiß die Antwort!

Fakt oder Fake - das fragt sich so mancher Leser, Hörer und Zuschauer nicht nur bei Donald Trumps Verlautbarungen in Sachen Coronavirus. Das neuartige Virus hat unseren Alltag fest im Griff - und sorgt mit einer Flut an Informationen für jede Menge Unsicherheit. Für Ordnung im täglichen Informations-Wirrwarr sorgt Virologe Alexander Kekulé von der Uniklinik Halle. In einem wochentäglichen MDR-Podcast und auch bei BRISANT beantwortet er Ihre Fragen rund um Sars-CoV-2 und COVID-19.