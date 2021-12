Da Kerzen heute in der Regel nicht zwingend notwendig sind, gelten sie als Luxusartikel. Brennt man sie ab, bilden sich Rußpartikel, die eigentlich vermeidbar wären. Deshalb sind Kerzen per se nicht nachhaltig. Wer auf den "Luxus" einer Kerze dennoch nicht verzichten möchte, sollte auf ein Produkt zurückgreifen, das möglichst langsam und gleichmäßig abbrennt - und dadurch kaum Ruß absondert.

Wenn Kerzen abbrennen werden verschiedene umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt. Bei Paraffinkerzen mit erhöhtem Schwefelgehalt kann außerdem Schwefeldioxid entstehen. Dazu kommen bedenkliche oder gar krebserregende Stoffe durch Farben, Lacke und Duftstoffe. Rund siebzig Prozent der in Deutschland angebotenen Kerzen tragen das "RAL Gütezeichen Kerzen". Das verpflichtet die Hersteller, sich bei den Inhaltsstoffen an Grenzwerte hinsichtlich Gesundheit und Umwelt zu halten.

Wieviel Ruß eine Kerze produziert, hängt weniger vom verwendeten Material ab, denn von der Art ihrer Herstellung.



Kerzen können gepresst, gegossen oder auch gezogen werden. Billige Kerzen werden in der Regel im sogenannten Pulverpressverfahren aus Paraffin-Granulat hergestellt. Ihre Qualität ist eher minderwertig.



Beim sogenannten Gießverfahren wird das Wachs zunächst erwärmt und dann zusammen mit dem Docht in die jeweilige Kerzenform gegossen. In der Regel wird dafür Stearin oder Bienenwachs verwendet. Das Verfahren macht die Kerzen schwerer - und das lässt sie länger brennen.



Am effektivsten, aber auch teuersten, sind im Wachsbad gezogene Kerzen. Dafür brennen sie aber auch am längsten und gleichmäßigsten ab.