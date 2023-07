Kaum wird es draußen warm, häufen sich die traurigen Schlagzeilen: "Kind in Auto an Überhitzung gestorben" oder "Hund von Feuerwehr aus Auto befreit". Denn was viele nicht ahnen: Selbst wenn ein Fenster leicht geöffnet ist, können sich die Temperaturen im parkenden Auto auf bis zu 70 Grad aufheizen. Bereits ab einer Temperatur von 41 Grad besteht für Kinder Lebensgefahr.