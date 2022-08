Wer befürchtet, dass sein Kind zu wenig schläft, kann dies anhand eines Schlaftagebuches überprüfen. Dafür sollte über einen Zeitraum von zehn Tagen jedes kleine und große Schläfchen notiert werden. Aus den Werten bildet man den Durchschnitt und sieht, ob das Kind zu wenig schläft oder nicht. Wichtig ist, zu bedenken, dass Kinder ihren Schlafrhythmus erst entwickeln. Es ist zunächst kein Tag-Nacht-Rhythmus wie bei älteren Kindern und Erwachsenen und somit normal, dass Nächte auch mal unruhig sind. Mehrere Nickerchen am Tag und einzelne Schlafphasen in der Nacht können dennoch eine ausreichende Gesamt-Menge ergeben. In der Regel pendelt sich der Tag-Nacht-Rhythmus und damit meist auch das Durchschlafen nach einem halben Jahr ein.

Probleme beim Schlafen, die hin und wieder auftreten, sind bei Kindern noch kein Grund zur Sorge. Erst wenn ein Kind an mindestens vier Tagen drei- oder viermal in der Nacht für einen längeren Zeitraum wach ist und auch nur im Beisein der Eltern in den Schlaf findet, kann man von einer Störung ausgehen. Aber: In den ersten sechs Lebensmonaten sprechen Experten grundsätzlich nicht von einer Schlafstörung.