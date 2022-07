Eltern und Apotheken sind in Sorge: In einigen Landkreisen fehlen Fiebersäfte und Elektrolytlösungen für Kinder.

Vor allem der Fiebersaft "Nurofen" für Kinder ab 6 Monate ist Mangelware in vielen Apotheken. Neben dem beliebten Fiedersenker mit dem Wirkstoff Ibuprofen werden auch andere Fiebersäfte mit dem Wirkstoff Paracetamol knapp.

Auch das Kinder-Nasenspray von "Ratiopharm" ist praktisch ausverkauft. Der zugehörige Pharmakonzern bestätigte auf RTL-Anfrage die Lieferengpässe. Sie seien zu einen auf den "stark erhöhten Bedarf am Markt" zurückzuführen, zum anderen auf "Lieferverzögerungen unserer Wirkstoff-Hersteller". Sprich: Das, was im Lager war, ist abverkauft - und es kommt keine frische Ware hinterher.

Grund sei ganz einfach das aktuelle Infektionsgeschehen, sagt der Chef des Apothekenverbands Nordrhein, Thomas Preis. Fast überall ist die Maskenpflicht gefallen, daher stecken sich mehr Menschen sowohl mit Corona als auch mit "normalen" Erkältungs- und Grippeviren an. Übrigens auch die Mitarbeitenden bei den Arzneimittel-Herstellern, weshalb die Produktion stockt.

Außerdem landen Durchfall-Mittel und Elektrolyte derzeit in der Reiseapotheke vieler Familien und sind daher in Apotheken nur noch schlecht zu bekommen.

Dabei sind Lieferengpässe bei Medikamenten seit Jahren gang und gäbe, so Thomas Metz vom Bayerischen Apothekerverband. Der Grund: Nur noch wenige Anbieter stellen die Wirkstoffe Ibuprofen und Paracetamol her - und die sitzen aus Kostengründen zumeist in China oder Indien.