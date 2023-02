Eine private Haftpflichtversicherung ist zwar keine Pflicht, aber trotzdem ein Muss. Sie versichert Sach-, Vermögens- und Personenschäden an Dritten, die durch Unachtsamkeit oder Leichtsinn jedem passieren können. Versichert ist in der Regel jedoch nur der Versicherungsnehmer. Es sei denn, es ist eine sogenannte Familienhaftpflicht abgeschlossen worden. Dann kommt die Versicherung im Schadensfall nicht nur für die Eltern (bzw. Lebenspartner) auf, sondern auch für alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder - und sogar für Au-pairs oder Austauschschüler, die nicht länger als ein Jahr mit im Haushalt leben. Kinder sind ohne Altersbeschränkung (nach oben) mitversichert, auch während Studium, Ausbildung und wenn sie eigene Kinder haben. Allerdings nur, solange sie unverheiratet und noch nicht berufstätig sind.

Aufsichtspflicht bedeutet nicht, dass man sein minderjähriges Kind an die Leine nehmen muss. Wie man seine Aufsichtspflicht zu erfüllen hat, hängt vom Alter, dem Charakter des Kindes und der konkreten Situation ab. Als Faustregel gilt: Je jünger und unvernünftiger ein Kind ist, desto mehr müssen die Eltern es im Auge haben.



Kleinkinder bis vier Jahre müssen in einer Wohnung nicht ständig beobachtet werden. Sie dürfen sich dort frei bewegen. Bereits bei Dreijährigen ist es ausreichend, wenn die Eltern in Hörweite sind.



Ab einem Alter von vier Jahren dürfen Kinder ohne ständige Überwachung im Freien spielen, etwa auf einem Spielplatz oder Sportgelände oder in einer verkehrsarmen Straße auf dem Fußweg. Sie müssen dabei nur gelegentlich beobachtet werden. Ein Kontrollblick alle 15 bis 30 Minuten ist ausreichend, damit die Eltern bei Bedarf eingreifen können.



Bei Kindern ab einem Alter von sieben bis acht Jahren ist keine regelmäßige Kontrolle in so kurzen Abständen erforderlich. Sie dürfen im Freien auch ohne Aufsicht spielen. Es reicht aus, wenn sich die Eltern nur hin und wieder einen Überblick verschaffen.