Spott und Lästerei kein Randphänomen

In Deutschland wird nach einer Untersuchung fast jede(r) sechste 15-Jährige regelmäßig Opfer von Mobbing an seiner Schule. Das geht aus der Sonderauswertung der PISA-Studie über Lernumfeld und Lernverhalten zum Wohlbefinden von Jugendlichen in aller Welt hervor. Mehr als eine halbe Million Schüler weltweit wurden befragt, darunter 10.000 in Deutschland. "Für manche ist die Schule ein Ort der Qual", schreiben die Autoren. Fast jeder zehnte Schüler in Deutschland beklagt demnach, regelmäßig Ziel von Spott und Lästereien zu sein. Das sei kein Randphänomen. Mehr als zwei Prozent der Befragten sprachen von körperlichen Misshandlungen in der Schule. Sie würden herumgeschubst und geschlagen.

Das Problem ist nicht neu

Die PISA-Studie klingt wie ein Weckruf: Tut etwas gegen Mobbing an der Schule! Allerdings fordern etliche Studien und Initiativen von Lehrern, Eltern und Schülern in Deutschland schon seit Jahren ein Umdenken. Die Uni Lüneburg etwa startete schon 2008 ein Pilotprojekt mit einer Krankenkasse. Die Forscher am Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften hatten in einer Studie an zehn Schulen mit mehr als 2.500 Schülern herausgefunden, dass jeder dritte Schüler bereits Mobbing erlebt hatte, jeder zehnte auf dem Schulhof oder Schulweg sogar Opfer von körperlicher Gewalt durch Mitschüler geworden war.

Portal bietet Aufklärung und Informationen

2017 hat das "Bündnis gegen Cyber-Mobbing" eine bundesweite Studie in Auftrag gegeben. Mehr als 3.000 Schüler, Lehrer und Eltern wurden befragt. Ergebnis: Jeder siebte Schüler ist schon einmal Opfer von Cyber-Mobbing geworden. In der Gruppe der 14- bis 16-Jährigen sogar jeder vierte. "Cyber-Mobbing ist ein Problem an allen Schulen", so die Schlussfolgerung der Studie, die 2013 ähnliche Ergebnisse erzielte.

Apps gegen Mobbing

Bereits 2006 gründete sich die Initiative "Schüler gegen Mobbing", deren Portal bis heute Aufklärung und Informationen bietet und Anlaufstelle für Betroffene ist. In einem EU-Projekt entwickelten Jugendliche für Jugendliche die App "Klicksafe". Sie soll den Jugendlichen zeigen, wie man gegen Cyber-Mobbing ganz konkret vorgehen kann. Auch die geplante App "Exclamo" greift die Thematik auf und soll Opfern die Möglichkeit geben, Taten anonym zu melden. Das Thema Mobbing wird an vielen Schulen unterschätzt.

Antworten auf wichtige Mobbing-Fragen der TU München

Psychologen der TU München haben aus ihren Forschungen einen großen Antworten-Katalog erarbeitet, der sich vor allem an Eltern und Lehrer richtet. Angefangen von "Wo endet die Rauferei und wo fängt Mobbing an?" über die Frage "Sollen Eltern Kontakt zu den Tätern aufnehmen?" bis zu rechtlichen Fragen wie "Was tun, wenn sich nichts ändert?".

Mobbing erkennen

Wie erkennt man, dass Schüler gemobbt werden? Kinder im Schulalter suchen die Schuld oft bei sich selbst und gehen selten mit ihren Sorgen auf Lehrer oder Eltern zu. Psychologen haben hierzu verschiedene Handlungsmuster von Opfern identifiziert, die einzeln, aber auch zusammen auftreten können, um mögliche Mobbing-Fälle zu erkennen.

Erste Anzeichen von Mobbing können sein: Die Schülerin oder der Schüler...

möchte nicht mehr zur Schule gehen.

täuscht Erkrankungen vor.

möchte wieder bis zur Schule gebracht werden.

zieht sich zurück von Eltern und Freunden.

beginnt plötzlich zu stottern.

bekommt Albträume.