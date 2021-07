Comedian Oliver Pocher und Ehefrau Amira appelieren bereits des längeren an ihre prominenten Kollegen, die Kinder aus dem eigenen öffentlichen Leben herauszuhalten. So streitbar Pochers spitze Zunge auch sein mag: In diesem Fall hat er eindeutig recht.

Alles, was für die Kinder (später) peinlich werden könnte und in die Intimsphäre hineingeht, sollten Eltern nicht posten. Sie denken meist nur an Familie und Bekannte, wenn sie die Bilder ins Netz stellen, vergessen aber, dass es auch Leute gibt, die damit nichts Gutes vorhaben.

Schulz weiß, dass in einer hochmedialisierten Gesellschaft das Fotografieren und das Teilen von Inhalten nicht verboten werden kann oder sollte. Sie appelliert allerdings daran, nachzudenken und sich zu informieren. Eine gute innere Kontrolle sei, sich bewusst zu machen, wie peinlich es wäre, die Bilder an der Kaffeetafel mit Familien und Bekannten im klassischen Fotoalbum zu zeigen.



Wer die Bilder dennoch poste, zeige sie unter bestimmten Einstellungen bei Facebook & Co. jedermann immer öffentlich. Dabei seien Eltern dafür zuständig, dass ihre Kinder geschützt aufwachsen können - mit Schutz von Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht und Recht am eigenen Bild. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man mit ihnen "aushandeln". Für jüngere Kinder sind die Eltern aber in der Pflicht, sagt Schulz.