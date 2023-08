Sie lieben ihre Kinder über alles - und wollen auch ihre Fans an der Familien-Idylle teilhaben lassen. Viele Prominente teilen im Internet Bilder ihrer Kinder. Was viele von ihnen lange nicht wussten: Schnappschüsse ihrer Kinder, einst bei Instagram hochgeladen, sind über Umwege in einem Netzwerk für Pädophile aufgetaucht. Dort konnten die User sogar abstimmen, welches der Kinder ihnen am meisten zusagt. Die Promis erstatteten zwar Anzeige und schickten ihre Anwälte in die Spur, doch die Privatsphäre der betroffenen Kinder ist irreparabel geschädigt.