Das eigene Kind sexuell missbraucht - für Eltern eine Horrorvorstellung. Zugleich beklagt die Polizei, dass sie Missbrauchs-Tätern meist über IP-Adressen auf die Spur kommt. Hinweise aus der Bevölkerung oder von Eltern betroffener Kinder sind eher die Seltenheit. Und das, obgleich Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge, ein bis zwei Kinder pro Schulklasse in Deutschland bereits sexuelle Gewalt erleben mussten.



Ihr Leid sieht man den betroffenen Kindern oft nicht an - und doch kann es Signale geben, die auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten können.