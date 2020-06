Kleingärtnern ist in! Und das nicht erst seit der Corona-Krise. Vor allem junge Familien haben sich in den letzten Jahren ein eigenes Stück Land gepachtet. Macht man das im Rahmen einer Kleingarten- oder auch Schrebergartenanlage, ist das nicht teuer. Denn die Höhe der Pacht unterliegt nicht den Regeln des freien Marktes. Dafür gilt es einige Regeln zu beachten, die so auch im Bundeskleingartengesetz festgeschrieben sind.