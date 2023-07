Jedes Jahr wachsen Milliarden Tonnen Seegras und Algen in unseren Weltmeeren - und das ist auch gut so. Ohne die Meerespflanzen und Organismen würde es unsere Welt, so wie wir sie kennen, heute wohl nicht geben. Algen und Seegras sind genauso wichtig für unser Klima wie die Pflanzen an Land.



Wissenschaftler gehen davon aus, dass jedes zweite Sauerstoffmolekül in der Atmosphäre von Algen gebildet wird. Auch die Bedeutung von Seegras sollte man nicht unterschätzen. Da es sich mit seinen Wurzeln und Ausläufern im Meeresboden festigt, bildet es einen natürlichen Küstenschutz, der Meeresströmungen ausbremst.



Außerdem stehen Algen an erster Stelle im marinen Nahrungsnetz. Sie geben die gesammelte Solarenergie an tierisches Plankton, Krebse, Fische und Wale weiter - und sichern damit ihr Überleben bzw. ihre Existenz. Seegras ist zudem Lebensraum vieler Organismen im Meer - darunter bedrohte Arten wie Seekühe oder Seepferdchen. Fische suchen im Seegras Schutz vor Feinden und legen darin ihre Eier zum Laichen ab.

Seegraswiesen sind Wohnort zahlreicher bedrohter Arten. Bildrechte: dpa