Urlaub CO2-neutrales Reisen - wie klimafreundlich sind Auto, Bus, Bahn und Flugzeug?

Wenn Reiseziele weit entfernt liegen, benötigt man mit dem Flugzeug deutlich weniger Zeit für An- und Abreise als mit anderen Verkehrsmitteln. Trotzdem ist und bleibt das Flugzeug das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Bei der Verbrennung des Flugzeugtreibstoffs Kerosin wird nicht nur CO2 freigesetzt. Auch Stickoxide, andere kleine Partikel, wie zum Beispiel Ruß, und Wasserdampf gelangen in die Luft. Sie tragen zusätzlich zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei und können in der üblichen Reiseflughöhe atmosphärische Prozesse in Gang setzen, deren Klimawirksamkeit deutlich höher ist als die von CO2 allein.

Klimaneutrales Reisen - fast ein Ding der Unmöglichkeit. Allein die An- und Abreise stellt alle, die nicht ausschließlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein möchten, vor große Herausforderungen. Dennoch kann man einiges dafür tun, den CO2-Ausstoß einer Reise möglichst gering zu halten.



Dennoch lohnt es sich, zweimal nachzudenken, ob für einen Trip ins Ausland wirklich das Flugzeug in Frage kommt. Auch auf das Auto kann verzichtet werden, wenn Ziele mit Fernbus, Bahn oder Schiff erreichbar sind. Möchte man auf die Mobilität am Urlaubsort nicht verzichten, kann ein klimafreundliches E-Auto angemietet werden.



Und: Nicht jede Reise muss in die Ferne gehen. Lieber länger, aber dafür seltener reisen, lautet die Empfehlung von Klimaschützern. Dazwischen kann man auch in Deutschland urlauben.