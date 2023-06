Graham Tinsley heißt der Koch, der die Essgewohnheiten des Monarchen kennen will. Zum Beispiel soll Charles zu jeder Mahlzeit ein gekochtes Ei verlangen. Mittagessen lässt der König laut dem britischen "Independent" meist ausfallen, da es nicht in seinen durchgetakteten Terminplan passt. Knoblauch mag Charles genauso wenig wie seine Mutter Queen Elizabeth ihn mochte und auch Kaffee und Schokolade schmecken dem Royal nicht. Dafür mag er Tee. Ganz "britisch" trinkt er besonders gerne Darjeeling (Schwarztee) mit Honig und Milch.



Und was ist die Leibspeise von König Charles? "Cheesy Baked Eggs" – ein Gericht aus Spinat, Tomaten und Eiern, mit Sahne und reichlich Käse überbacken. Das Rezept für sein Lieblingsgericht veröffentlichte Clarence House, die einstige offizielle Residenz des Prince of Wales, höchstpersönlich bei Instagram.