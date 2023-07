Wie viel Hitze wir vertragen, ist recht individuell und hängt von verschiedenen Faktoren, beispielsweise dem Körperbau ab. Forscher der University of Hawaii haben allerdings in einer Studie aus dem Jahr 2017 herausgefunden, dass es ab Außentemperaturen von 37 Grad gefährlich für uns werden kann. Generell kann man allerdings schon ab einer Außentemperatur von 30 Grad von einem erhöhten Sterberisiko ausgehen.



Der Körper versucht, die eigene Temperatur konstant auf 37 Grad zu halten und nutzt dafür ein spezielles Kühlsystem: Die Durchblutung der Haut wird erhöht und die Blutgefäße werden vergrößert. Durch das Blut wird dann die Wärme aus dem Körperinneren an die Oberfläche gebracht und an die Umgebung abgegeben. Das funktioniert allerdings nur so lange, wie die Temperatur der Luft kühler ist, als die der Haut.



Wenn die Außentemperatur genauso hoch oder sogar höher ist als die Körpertemperatur, kann der Körper keine Wärme mehr abgeben. Die Körpertemperatur fängt dann an, weiter zu steigen. Die Wärme staut sich im Körper, weil dieser nicht mehr in der Lage ist, sie durch Schwitzen abzuführen. Das kann in den schlimmsten Fällen sogar lebensbedrohlich sein oder tödlich enden. Gerade dann, wenn die Körpertemperatur auf über 42 Grad gestiegen ist.

Ab 37 Grad Außentemperatur kann der Körper seine eigene Temperatur nur noch schwer regulieren. Bildrechte: IMAGO/AFLO