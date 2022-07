Reisefrust Chaos am Flughafen: Was tun, wenn das Gepäck verloren geht?

Hauptinhalt

Aufgrund von Personalmangel ist an manchen deutschen Flughäfen derzeit die Hölle los. Kein Wunder, dass so manches Gepäckstück auf der Strecke bleibt, während der Fluggast sicher ans Urlaubsziel gebracht wird. Was sollte man beachten, wenn ein Gepäckstück auf Reisen komplett verlustig geht - und was, wenn es verspätet oder beschädigt eintrifft? Alle Rechte und Pflichten im Überblick.