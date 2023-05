Endlich hat man es in den wohlverdienten Urlaub geschafft. Nur das am Flughafen aufgegebene Reisegepäck, das ist auf der Strecke geblieben. Was tun?

Geht das Fluggepäck nach dem Check-in verloren, wird es beschädigt oder trifft es verspätet am Urlaubsort ein, haben Reisende Anspruch auf Schadenersatz.



Trifft der Koffer gar nicht oder verspätet ein, darf man sich am Urlaubsort mit Ersatzkleidung und den nötigsten Hygieneartikeln ausstatten. Die Kosten dafür muss die Airline übernehmen. Deshalb ist es wichtig, die Belege für die Käufe gut aufzubewahren.



Aber: Luxus-Shopping auf Kosten der Fluggesellschaft ist nicht drin! Erstattet wird nur das Allernötigste und Kleidung in der Regel nur zu 50 Prozent, da sie später weiter getragen werden kann. Als Allernötigstes gilt in der Regel Zahnbürste, Unterwäsche, Schlafanzug oder Badehose. Geht der Koffer auf der Heimreise verloren, wird in der Regel keine Ersatzkleidung bezahlt.