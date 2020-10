Kohlenmonoxid - kurz CO - ist ein besonders giftiges Gas. Es entsteht überall dort, wo etwas verbrannt wird. Solange der Abzug frei ist, besteht keine Gefahr. Können die Brandgase nicht richtig entweichen, weil zum Beispiel eine Gastherme verdreckt oder der Abzugsschacht eines Kamins verstopft, wird es allerdings schnell gefährlich!

Kohlenmonoxid setzt sich direkt an die roten Blutkörperchen und blockiert die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung der Körperzellen. Das Blut nimmt das giftige Gas 200 Mal schneller auf als Sauerstoff.

Erste Symptome einer CO-Vergiftung sind Atemnot, Schwindel und Kopfschmerzen. In höherer Konzentration oder ist man dem Gas längere Zeit ausgesetzt, folgen Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle und Bewusstlosigkeit. Kommt dann keine Hilfe, stirbt man an Sauerstoffmangel.

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollen CO-Warngeräte Alarm schlagen. Sie melden sich, sobald die Menge an Kohlenmonoxid in der Raumluft über einen festen Grenzwert steigt.

Ist die Drosselklappe am offenen Kamin falsch eingestellt, kann Kohlenmonoxid austreten und zur Gefahr werden. Bildrechte: imago/imagebroker

Besonders gefährlich sind Feuerstätten in geschlossenen Räumen, etwa Heizungen mit Verbrennungssystemen (Gasthermen und Kamine). Auch die im Winter beliebten Heizpilze können zur tödlichen Gefahr werden. Wintergrillen mit Holzkohle bitte nur im Freien!

Eine relativ neue Gefahrenquelle sind Shisha Bars . Kohlenmonoxid wird hauptsächlich durch die Kohle freigesetzt, die auf den Tabak aufgesetzt wird. Je mehr Shishas nebeneinander stehen, desto mehr Kohlenmonoxid entsteht. Oft dürfen die Bars wegen des Lärmschutzes nicht ausreichend lüften, so dass sehr hohe Gas-Konzentrationen freigesetzt werden.

Während Rauchwarnmelder in Privatwohnungen weit verbreitet sind, sind Kohlenmonoxid-Melder eher die Ausnahme. Das liegt an der fehlenden Gesetzgebung. Denn anders als zum Beispiel in Großbritannien oder Irland fehlen hierzulande klare Regelungen für den Einsatz dieser speziellen Warnmelder. Herkömmliche Rauchwarnmelder können Kohlenmonoxid nicht erfassen.