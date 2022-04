Gutscheine aus der Gutscheinlösung müssen nicht zwingend für den neuen Termin der ursprünglich gebuchten Veranstaltung eingesetzt werden. Sie können auch bei anderen Veranstaltungen eingelöst werden und sind eher als Wertgutscheine zu verstehen. Es gibt allerdings keine Verpflichtung, den Gutschein einzulösen. So besteht seit 1. Januar 2022, dem Ende der Gutscheinlösung, die Möglichkeit, sich den Wert vom Veranstalter auszahlen zu lassen - sofern die Tickets vor dem 8. März 2020 gekauft wurden und noch nicht anderweitig genutzt oder ersetzt wurden.

Die Verjährungsfrist gegenüber dem Veranstalter beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem die Veranstaltung stattfinden sollte - bei einem Konzert vom Juni 2021 also bis Ende 2024. Um den Gutschein-Betrag zurückerstattet zu bekommen, müssen Kundinnen und Kunden selbst aktiv werden. Einen entsprechenden Musterbrief stellt die Verbraucherzentrale hier zur Verfügung. Wer der Veranstalter ist, steht in der Regel auf dem Ticket.