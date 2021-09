Bei der Migräne ist der Schmerz pochend, hämmernd oder pulsierend. Zu dem heftigen Kopfschmerz kommen weitere Symptome wie Übelkeit, Licht- oder Geräuschempfindlichkeit, Flimmern oder den Augen. Bestimmte Nahrungsmittel wie reifer Käse, bittere Schokolade oder Bananen stehen in Verdacht, Migräne auszulösen.

Der Cluster-Kopfschmerz tritt plötzlich auf, beginnt um ein Auge herum und breitet sich einseitig aus. Cluster-Schmerzen können oft in Schüben auftreten, mehrere Malen am Tag über Monate hinweg.

Definitiv falsch ist es, Kopfschmerzen zu ignorieren. Wer ab und an unter Kopfschmerz leidet, weil er wetterfühlig ist, kann durchaus eine Schmerztablette nehmen. Wer aber an mindestens 10 Tagen im Monat - also jeden dritten Tag! - Kopfschmerztabletten schluckt, riskiert nicht nur Leber- und Nierenschäden, sondern auch eine Tablettenabhängigkeit.