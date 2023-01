Auch bei Krankenkassen wie HEK, KKH, Knappschaft, Novitas BKK und Viactiv ist bisher mit keiner Erhöhung der Beiträge in 2023 zu rechnen. Die BKK Herkules und die SKD BKK haben ihren Zusatzbeitrag sogar gesenkt. Diese beiden Krankenversicherungen sind bislang jedoch die einzigen.

Anders sieht es hingegen bei Krankenkassen wie der AOK Plus aus. Die Krankenkasse galt bislang als relativ günstige Alternative für gesetzlich Krankenversicherte. Seit Januar 2023 hat die Versicherung die Beiträge aber ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Statt bei 1,2 Prozent liegt der Zusatzbeitrag nun bei 1,5 Prozent für die fast 3,5 Millionen Versicherten.

Normalerweise werden Versicherte über eine Erhöhung der Beitragssätze schriftlich informiert. In diesem Jahr ist dies allerdings nicht der Fall. Aufgrund einer Regelung, die der Bundestag beschlossen hat, sind Versicherungen bis Juni 2023 nicht dazu verpflichtet, Versicherte im Fall einer Erhöhung zu informieren.

Künftig werden Versicherte also die Mitgliederzeitschrift ihrer Krankenkasse sorgfältig durchlesen oder sich regelmäßig auf der Homepage der jeweiligen Krankenkasse über eine etwaige Erhöhung selbst informieren müssen.

Was viele Versicherte vielleicht nicht wissen: Wenn Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöhen, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Man kann also die Versicherung kündigen, ohne die normalen Kündigungsfristen beachten zu müssen. Dieses Recht gilt allerdings nur bis zum Ende des Monats, in dem die Erhöhung greift.