Ansteckung vermeiden Erkältungs-Symptome: Krankenschein per Telefon bis Ende Mai möglich

Die Krankschreibung per Telefon ist bis zum 31. März 2023 verlängert. Wer den Verdacht hat, mit dem Coronavirus infiziert zu sein oder an einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege leidet, kann sich so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen.