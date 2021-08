Stress im Job, im Alltag und in der Familie lassen bei vielen Menschen das eigene körperliche Befinden in den Hintergrund rücken. Doch keine Beschwerden und Schmerzen zu haben, ist keine Garantie dafür, dass man nicht an Krebs erkrankt ist. Aus diesem Grund hat jeder gesetzlich Krankenversicherte Anspruch auf verschiedene Vorsorgeuntersuchungen, für die die Krankenkasse die Kosten übernimmt.