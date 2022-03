Viele heute 75- bis 90-Jährige mussten in ihrer Kindheit und Jugend Bombenangriffe, Hunger, Verfolgung und Vertreibung erleben. Eine "normale" Kindheit, wie wir sie kennen, gab es für die "Kriegskinder" oftmals nicht.



An eine Aufarbeitung des Erlebten war in der Nachkriegszeit in der Regel nicht zu denken. Wiederaufbau und Weitermachen bestimmten den weiteren Lebensweg. Doch im Alter werden die Erinnerungen und lange verloren geglaubte Gefühle oftmals wieder ins Gedächtnis gerufen. Unter anderem durch Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine. Wie zeigt sich das bei den Betroffenen - und wie kann man ihnen helfen?