Was sind Kryptowährungen? Eine Kryptowährung ist ein virtuelles Zahlungsmittel, besteht also im Prinzip nur aus Daten. Kryptowährungen sind unabhängig von Regierungen und Zentralbanken. Damit Kryptowährungen nicht kopiert oder gefälscht werden können, werden sie dezentral von verschiedenen Computern anhand einer kryptografischen Formel und mit Verschlüsselungstechniken generiert. Verbraucherzentrale

Es kann sein, dass sich der Kurs für Kryptowährungen negativ entwickelt, sie also an Wert verlieren. Bitcoins etc. können außerdem aus der digitalen Wallet gestohlen werden. Ein weiteres Risiko: Verliert man den Schlüssel, also das Passwort für seine Wallet, kommt man nicht mehr an seine Kryptowährungen heran.