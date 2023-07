Ob als Signal der Gruppenzugehörigkeit, Akt des Fütterns oder sexuell dominierte Handlung - weshalb wir uns küssen, darüber ist sich die Wissenschaft bis heute nicht einig. Was allerdings feststeht: Küssen ist gesund - und zwar für Körper und Geist. Menschen küssen durchschnittlich zwei- bis dreimal am Tag.

Küssen sich zwei Menschen, die sich nahe stehen, löst das in ihren Gehirnen ein biochemisches Feuerwerk aus. Die Küssenden werden in eine Art Rauschzustand versetzt. Dafür sorgt die Ausschüttung von Endorphinen (Glückshormone) und dem Wohlfühlhormon Dopamin. Gleichzeitig steigt der Spiegel der Katecholamine, die uns wach und motiviert machen und Blutdruck und Puls leicht ansteigen lassen. Adrenalin bewirkt für einen positiven Stresszustand. Es wird vermutet, dass regelmäßiges Küssen sogar depressiven Erkrankungen vorbeugen kann.

Indem uns Küsse in einen positiven Stresszustand versetzen, bringen sie unseren Kreislauf in Schwung. Die Herzen von Küssenden schlagen bis zu 150 Mal pro Minute. Das regt die Durchblutung an und erhöht die Sauerstoffversorgung. Wer küsst, atmet deutlich schneller und intensiver.



Und: Auch die Blutgefäße weiten sich. Das führt zu einer besseren Durchblutung.