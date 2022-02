Einfache Tricks Kunstpelz oder echtes Fell? So erkennen Sie die Unterschiede

An Kapuzen weht dichtes Haar, so manche Mütze ziert ein flauschiger Bommel. Ein Blick durch die winterlichen Fußgängerzonen zeigt: Pelz ist nach wie vor beliebt! Doch weil niemand augenscheinlich Tierquälerei auf Pelzfarmen unterstützen will, fällt die Wahl häufig auf Kunstfell. Doch handelt es sich beim Einkauf tatsächlich um Kunstfasern oder ist es nicht doch echtes Fell? BRISANT hat einige Tipps.