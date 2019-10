Walzer und Bewegung

Die 101-jährige Charlotte Keuscher hat sich hübsch gemacht. Heute erwartet sie besonderen Besuch: 115 Hundertjährige leben in Bremen, mit einigen wollen Sybille und Fritz Haase ein Kunst-Projekt kreieren. Sie fotografieren Menschen, die älter als 100 Jahre sind. Die 101-Jährige Charlotte Keuscher wohnt immer noch in der Hausmeisterwohnung, seit 57 Jahren betreut sie das Mehrfamilienhaus. Das hat sie fit gehalten und Walzertanzen, sagt sie. Da ging es früher hoch her!

Bildrechte: radiobremen/Das Erste Ich fühle mich nicht alt - überhaupt nicht. Über das Alter habe ich mir noch keine Gedanken gemacht - noch nie. Charlotte Keuscher 101 Jahre alt

Lebensfreude statt Rollstuhl

Das Künstler-Ehepaar Haase ist selbst schon um die 80 und ist begeistert von seinem Foto-Model. Für Sybille und Fritz Haase war das eine große Erfahrung. "Ich war begeistert von der Lebensfreude, die sie haben. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, die würden da still in ihrem Rollstuhl sitzen - war aber gar nicht." Rollstuhl, das ist für Annemarie Herklotz eine Horror-Vorstellung. Um dem zu entgehen, lässt die Hundertjährige keine Putzfrau ran, macht alles selbst. Ihr fehlt nichts - nicht mal ein Ehemann.

Bildrechte: radiobremen/Das Erste Mich hat fit gehalten, dass ich nie verheiratet war. Annemarie Herklotz 100 Jahre alt



Mit Humor durch 100 Lebensjahre

Ah, weil sie nie verheiratet war! Mit 100 kann sie darüber lachen. Der jungen Annemarie Herklotz machte damals der Krieg einen Strich durch die Rechnung. Ihre beiden Verlobten fielen. Der Vorteil als fitte Junggesellin: Bis heute konnte sie immer machen, was sie will, z. B. am Wochenende Wein zum Essen trinken.

Geistig aktiv bleiben

Moritz Thape war Bürgermeister und zweimal Senator in Bremen. Jetzt in seinem 100. Lebensjahr lässt er sich ausnahmsweise mal herumschieben.

Bildrechte: radiobremen/Das Erste Früher habe ich das nie gemacht, was andere sagen. Da habe ich immer nur das gemacht, was ich für richtig hielt. Moritz Thape 100 Jahre alt