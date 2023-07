Über 40 Prozent sind die Preise für Lebensmitteln im vergangenen Jahr gestiegen - damit soll jetzt Schluss sein. Laut einer aktuellen Auswertung vom Statistischen Bundesamt beträgt die preisliche Veränderung von Lebensmitteln zum Vormonat im Juni nur 0,1% - die geringste Veränderung seit Dezember 2020. Der Anstieg der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte wie Lebensmittel ist damit fast zum Erliegen gekommen. Grund dafür sind gefalle Energiepreise bei den Erzeugern. Diese Preissenkung soll sich künftig auch in Lebensmittelpreisen niederschlagen, wenn Händler die Preise an die Kunden weitergeben.



Besonders bei Produkten, die in der Herstellung viel Energie benötigen. Dazu gehören beispielsweise Tiefkühlprodukte, Brot und Nudeln, oder auch Getränke und Süßwaren. Butter und Öl wurden bereits in den vergangenen Wochen reduziert, auch diese Preissenkung könnte in nächster Zeit fortgesetzt werden.