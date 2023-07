Die etwa ein bis zwei Zentimeter langen Tiere leben mit Vorliebe in Verpackungen von Mehl, Gewürzen, Tee, Schokolade, Haferflocken, Trockenobst, Nüssen oder auch Tütensuppen. Schnell haben die Motten und Larven aber den gesamten Vorratsschrank erobert.

Zum Eierablegen beißen sich die Insekten sogar durch Papier- und Plastiktüten. Ein befruchtetes Weibchen legt bis zu 400 Eier in Tüten, Lebensmitteln oder Schrankritzen ab.

Lebensmittelmotten im Schrank zu haben, ist kein Zeichen mangelnder Hygiene. Sie fliegen entweder durch das geöffnete Fenster oder man schleppt bereits befallene Lebensmittel oder Pappkartons in die Küche ein.

Motten sind sehr klein und nachtaktiv. Wenn sie ihre Flügel angelegt haben, bilden sie oft nur einen dunklen Strich an der Wand oder im Regal. Sie besitzen zwar Flügel, dennoch fliegen die Falter nur selten, lieber krabbeln oder springen sie. Meist sind die Insekten silbrig-grau bis bräunlich, die Larven sind winzig und weiß.

Zunächst die gute Nachricht: Um Lebensmittelmotten zu bekämpfen, ist in der Regel kein Kammerjäger notwendig. Sollten die Tiere jedoch auch mehrfache Bekämpfungen überleben, führt wohl kein Weg an einer professionellen Schädlingsbekämpfung vorbei. Wer die ersten Motten oder Larven im Schrank entdeckt hat, sollte folgende Maßnahmen ergreifen:

Misten Sie konsequent aus! Befallene Lebensmittel müssen sofort in eine Mülltonne außerhalb der Wohnung geworfen werden. Um einem erneuten Befall vorzubeugen, raten Experten sogar, die befallenen Lebensmittel vor dem Entsorgen für einige Tage einzufrieren oder für zwei Stunden im Backofen auf 80 Grad zu erhitzen. So könnten Larven, Eier und Falter in den Vorräten abgetötet werden. Nicht, dass die Maden aus dem Mülleimer wieder herauskriechen!