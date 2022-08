Zwei Kugeln Speise-Eis, Obst vom Stand oder mal eben ein Stück Pizza auf die Hand: Im Urlaub ist die Schlemm-Laune meist groß, doch verunreinigte Lebensmittel oder verschmutztes Wasser können schnell zu Magen- oder Darmproblemen führen. Erbrechen und Durchfall sind zwar meistens schnell überstanden, im schlimmsten Fall können exotische Vitaminbomben und Co. aber auch eine gefährliche Lebensmittelvergiftung auslösen. Um den langersehnten Traumurlaub nicht in einen gesundheitlichen Albtraum zu verwandeln, sollten Sie, wenn es um Speis und Trank geht, folgende Tipps beachten.

Es gibt eine ganz wichtige Grundregel, wenn es um Lebensmittel im Ausland geht. Und die lautet: "Peel it, boil it, cook it or forget it!" Sinngemäß auf deutsch: "Schäle es, gare es, koche es oder vergiss es!" Der Hintergrund ist, dass Lebensmittel, die man roh essen kann, in vielen Ländern unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen verarbeitet werden und dadurch mit Keimen belastet sein könnten. Das bezieht sich vor allem auf Obst und Gemüse. Um Fertig-Salate sollte man im Zweifel einen großen Bogen machen.